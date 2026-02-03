Epstein soruşturması: Clinton çifti ifade vermeyi kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri arasında Bill Clinton'ın da fotoğrafları bulunuyor.

Demokrat Partili eski başkansa bu kapsamda herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.

Çiftin ifadelerinin ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor ama bu, 1983'te eski ABD Başkanı Gerald Ford'un Kongre'ye verdiği ifadeden bu yana bir ilk olacak.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, bazı Demokrat üyelerin de desteğiyle, geçen ay Clinton çiftinin "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlanmasına yönelik önergeyi kabul etmişti.

Komite başkanı James Comer, "hiçkimse hukukun üstünde değildir" açıklamasını yapmıştı.

Clintonların avukatları ise çifti ifadeye çağıran celplerin "uygulanamaz" olduğunu söyleyerek, çiftin Epstein hakkında sahip oldukları "sınırlı bilgiyi" halihazırda paylaşmış olduklarını savunmuştu.

Clinton çifti de yasal celpleri "Başkan Trump'ın yönlendirmesiyle, siyasi rakipleri küçük düşürmeye yönelik bir girişimden başka bir şey değil" diyerek, reddetmişti.

Clinton'ın sözcüsü Ureña, pazartesi akşamı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesine yanıt olarak, "Onlar[Clintonlar] iyi niyetle müzakere ettiler. Siz etmediniz. Yemin ederek bildiklerini sizinle paylaştılar, siz umursamadınız" dedi.

Ureña ayrıca, "Herkes için geçerli olacak bir emsal oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorlar" da yazdı.

Bill Clinton şu ana kadar Epstein mağdurları tarafından herhangi suçla itham edilmedi ve Clinton, Epstein'in cinsel suçlarından haberdar olmadığını savunuyor.