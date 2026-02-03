Epstein soruşturması: Clinton çifti ifade vermeyi kabul etti
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti.
Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, X platformu üzerinden, "Eski Başkan ve eski Dışişleri Bakanı orada olacak" açıklamasını yaptı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, ifade vermeyi reddettikleri gerekçesiyle Clinton çiftinin "cezai yaptırımla karşı karşıya kalmaları"na yönelik oylama yapmaya hazırlanıyordu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri arasında Bill Clinton'ın da fotoğrafları bulunuyor.
Demokrat Partili eski başkansa bu kapsamda herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.
Çiftin ifadelerinin ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor ama bu, 1983'te eski ABD Başkanı Gerald Ford'un Kongre'ye verdiği ifadeden bu yana bir ilk olacak.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, bazı Demokrat üyelerin de desteğiyle, geçen ay Clinton çiftinin "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlanmasına yönelik önergeyi kabul etmişti.
Komite başkanı James Comer, "hiçkimse hukukun üstünde değildir" açıklamasını yapmıştı.
Clintonların avukatları ise çifti ifadeye çağıran celplerin "uygulanamaz" olduğunu söyleyerek, çiftin Epstein hakkında sahip oldukları "sınırlı bilgiyi" halihazırda paylaşmış olduklarını savunmuştu.
Clinton çifti de yasal celpleri "Başkan Trump'ın yönlendirmesiyle, siyasi rakipleri küçük düşürmeye yönelik bir girişimden başka bir şey değil" diyerek, reddetmişti.
Clinton'ın sözcüsü Ureña, pazartesi akşamı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesine yanıt olarak, "Onlar[Clintonlar] iyi niyetle müzakere ettiler. Siz etmediniz. Yemin ederek bildiklerini sizinle paylaştılar, siz umursamadınız" dedi.
Ureña ayrıca, "Herkes için geçerli olacak bir emsal oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorlar" da yazdı.
Bill Clinton şu ana kadar Epstein mağdurları tarafından herhangi suçla itham edilmedi ve Clinton, Epstein'in cinsel suçlarından haberdar olmadığını savunuyor.
Clintonlar ayrıca soruşturma kapsamında Komite'ye daha önce yeminli ifadelerini ilettiklerini ve süregiden soruşturmayla ilgili herhangi bir ek bilgiye sahip olmadıklarını belirttiklerini hatırlattı.
ABD Kongresi'nin Epstein soruşturmasına dair belgelerin açıklanmasıyla ilgili kararının ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaşmaya başladığı belge ve fotoğraflar arasında Bill Clinton'ınkiler de yer alıyor.
Clinton'ı Epstein ile birlikte ve onun evinde gösteren fotoğraflardan birinde, Bill Clinton'ın bir jakuzinin içinde uzanmış olduğu görülüyor.
Clinton'ın sözcüsü Ureña, bu fotoğrafların onlarca yıl öncesine ait olduğunu ve Clinton'ın, Epstein ile temasını, hakkındaki suçlamalar ortaya çıkmadan önce kestiğini söyledi.
Eski prens Andrew üzerindeki baskı artıyor
BBC'nin haberine göre Epstein ile ilişkisi nedeniyle zor günler geçiren isimlerden biri de, Andrew Mountbatten-Windsor.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew, Epstein ile ilişkisi ve hakkındaki suçlamalar nedeniyle kraliyet ünvanlarını kaybetmişti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Andrew'nun ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söylemişti.
Andrew'a bir çağrı da Epstein mağdurlarının bir kısmını temsil eden avukattan geldi.
Avukat Gloria Allred BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok geç kalınmış değil ve paylaşabileceği şeyler biliyor" dedi.
Soruşturma kapsamında son yayınlanan belgeler, ABD İçişleri Bakanlığı'nın 2020'deki girişimi de dahil olmak üzere ABD'li yetkililerin Epstein soruşturmasında yardımcı olması için Andrew'la birkaç kez iletişime geçtiğini gösteriyor.
Konuyla ilgili olarak İngiltere kraliyet kaynaklarından da bir çağrı gelmiş, "Bilgisi olan herkesin yürütülen soruşturmaya katkı sunmayı değerlendirmesi gerekir; ancak bu, nihayetinde Andrew Mountbatten-Windsor ve onun vicdanına kalmış bir mesele" denilmişti.
Kraliyet kaynaklarına göre, Buckingham Sarayı'ndan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmaması "kayıtsızlık olarak görülmemeli". Saray yetkililerinin bu konunun kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın boyutunun farkında olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Kraliyet'in son yayımlanan belgelerle ilgili önceden bilgi sahibi olmadığının anlaşıldığı ve halen belgelerin incelendiği aktarılıyor.
Ancak şimdilik Andrew'nun ifade vereceğine dair bir işaret yok ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları şiddetle reddediyor.
Geçen yıl ABD Kongresi'ndeki Demokratlar Andrew'a Epstein hakkında bildiklerini anlatması için Kasım ayına kadar süre vermişti ancak Andrew bu talebe bir geri dönüş yapmadı.