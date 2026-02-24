Epstein soruşturmasında gözaltına alınan İngiliz siyasetçi Mandelson kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan siyasetçi Peter Mandelson hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Mandelson’un kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamada, "Kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınan 72 yaşındaki şüpheli, kefaletle serbest bırakılmıştır. Soruşturma devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

Devlet sırlarını Epstein ile paylaşmakla suçlanan İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Mandelson, 23 Şubat Pazartesi günü Camden'daki bir adreste gözaltına alınmıştı. Mandelson, sorgu için Londra'daki bir polis merkezine götürülmüştü. Gözaltı kararının Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste yapılan aramaların ardından uygulandığı bildirilmişti.

Epstein ile ilişkileri istifa depremine yol açmıştı

Mandelson hakkındaki Epstein iddiaları İngiltere’de siyasi depreme neden olmuştu. Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada Epstein ile birçok yazışma gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atansa da, hakkındaki iddiaların ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkması üzerine İşçi Partisi üyeliğinden ve ardından Lordlar Kamarası’ndan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı

Mandelson'ın Epstein ile yaptığı yazışmalarda çok sayıda bilgi sızdırdığı görülmüştü. Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği kamuoyuna yansımıştı. Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere toplam 75 bin dolar parayı Mandelson'a, 10 bin sterlini de Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya gönderdiği bildirilmişti.