Epstein soruşturmasında yeni karar: Eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell dosyaları kamuya açılacak

ABD, New York'taki federal mahkeme, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yargılama sürecinde toplanan geniş kapsamlı soruşturma dosyalarının kamuya açıklanmasına izin verdi.

Davada hakim, yayımlanacak belgelerin mağdurları korumak amacıyla gerekli sansürlemeler yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bu dosyada; büyük jüri ifadeleri, mali belgeleri seyahat kayıtları, mağdur ifadelerine ilişkin notlar ve soruşturma sırasında elde edilen diğer delillerin yer aldığı bildirildi.

Hakim, bazı belgelerin yeni bilgiler içermeyebileceğini ifade ederek, “Bakanlığın iddia ettiği gibi büyük jüri materyallerinin kayda değer yeni bilgiler içerdiği söylenemez” dedi.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" geçen ay yürürlüğe girdi

Alınan bu karar, geçen ay yürürlüğe giren "Epstein Files Transparency Act" (Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası) sonrasında ikinci kez bir federal hakimin benzer bir adım atması anlamına geliyor. Florida’daki bir mahkeme geçtiğimiz hafta benzer şekilde bazı belgelerin açıklanmasına izin vermişti.

Maxwell ve Epstein dosyalarına bakan üçüncü bir yargıç için ise karar henüz açıklanmadı.

Jeffrey Epstein’ın ölümü ve Ghislaine Maxwell’in yargılanmasının ardından kamuoyu, soruşturmanın kapsamı, ilişkiler ağı ve olası yeni bağlantılar konusunda daha fazla bilgi talep ediyordu.

Bakanlığın yayımlayacağı belgelerin, dava sürecine ve soruşturmanın karanlıkta kalan yönlerine dair önemli bilgiler içermesi bekleniyor.