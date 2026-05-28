Epstein’ın eski yardımcısı ilk kez kapsamlı ifade verdi, suçlamaları reddetti

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi’ne kapalı oturumda ifade veren Kellen, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından yıllarca “cinsel ve psikolojik istismara” uğradığını savundu. Kellen, “Ben suç ortağı değil, mağdurdum” diyerek hakkındaki iddialara karşı çıktı.

Amerikan basınında geniş yankı uyandıran ifadede Kellen, Epstein’ın kendisini manipüle ettiğini, kontrol altında tuttuğunu ve psikolojik baskı uyguladığını söyledi. Haftalık olarak istismara maruz kaldığını öne süren Kellen, bazı olayların şiddet içerdiğini de iddia etti.

Kellen, “Buraya komplo teorilerini dağıtmak ve gerçeği anlatmak için geldim” ifadelerini kullandı. Yıllardır Epstein’ın seks trafiği ağında aktif rol oynadığı yönündeki suçlamaları reddeden eski yardımcı, kendisinin de sistemin içinde baskı altında tutulduğunu öne sürdü.

ABD medyasına göre Kellen, ifadesinde Kongre üyelerine yeni isimler de verdi. Bu gelişme, Epstein soruşturmasında yeni bağlantıların ortaya çıkabileceği yorumlarına neden oldu.

Daha önce birçok mağdur tarafından Epstein için genç kız ayarlamak ve organizasyonları planlamakla suçlanan Sarah Kellen hakkında bugüne kadar herhangi bir dava açılmadı. Ancak adı, Epstein’ın 2007’de yaptığı tartışmalı gizli anlaşmada “eş komplocu” olarak geçmişti.

Kellen ise bu anlaşmadan haberi olmadığını savunarak, “Federal hükümet beni kendi istismarcımla yaptığı gizli anlaşmada suçlu ilan etti” dedi.

ABD basını, Sarah Kellen’ın ifadesini “Epstein dosyasındaki en dikkat çekici yeni tanıklıklardan biri” olarak değerlendirdi.