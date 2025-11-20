  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu söyledi
Takip Et

Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu söyledi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu ve Trump'ın ilk seçim zaferi sonrası onu aradığını öne sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu söyledi
Takip Et

Mark Epstein, CNN'e verdiği sesli röportajda, ağabeyinin Trump ile olan ilişkisi ve ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

Jeffrey Epstein ve Trump'ın 1990'lardaki ilişkisini "çok iyi arkadaşlar" şeklinde nitelendiren Mark Epstein, ağabeyinin Trump'ın bir "sahtekar" olduğunu anlamasının ardından ilişkini kestiğini iddia etti.

Mark Epstein, Trump'ın 2016'da seçimleri sonrası ağabeyini aradığını ileri sürerek Trump'ın Epstein ile "buna inanabiliyor musun" minvalinde bir telefon konuşması yaptığını söyledi.

Ağabeyinin ölümünün intihar olmadığını, öldüğü tarihe yakın bir duruşması olduğunu belirten Mark Epstein, "Jeffrey'i tanıyorsam, duruşmadan önce intihar etmezdi." dedi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Japonya, vatandaşlarına 25 milyon dolar 'gürültü' tazminatı ödeyecekJaponya, vatandaşlarına 25 milyon dolar 'gürültü' tazminatı ödeyecekDünya
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump, New York'ta seçimi kazanan Mamdani ile görüşecekTrump, New York'ta seçimi kazanan Mamdani ile görüşecekDünya
Pegasus'tan Balkanlar'a 3 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihlerPegasus'tan Balkanlar'a 3 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihlerŞirket Haberleri

 

Dünya
AB'den Rusya'da 10 kişiye yaptırım
AB'den Rusya'da 10 kişiye yaptırım
AB'den Rusya'da 10 kişiye insan hakları ihlaline yönelik yaptırım kararı
AB'den Rusya'da 10 kişiye insan hakları ihlaline yönelik yaptırım kararı
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı
BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı
İran, Kahire Anlaşması'nı resmen feshetti
İran, Kahire Anlaşması'nı resmen feshetti
İsrail’e ait 8 savaş uçağı Suriye üzerinde uçuş gerçekleştirdi
İsrail’e ait 8 savaş uçağı Suriye üzerinde uçuş gerçekleştirdi