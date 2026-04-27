Erakçi: ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığı için müzakere talep etti



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya’daki temasları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’ın dünyanın en büyük süper gücüne karşı durduğunu ifade eden Erakçi, "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve bu nedenle de müzakere talebinde bulundular. Biz de bu durumu değerlendiriyoruz" dedi.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Erakçi, "İran ve Rusya stratejik ortaklardır. Onlar her zaman bizi destekliyorlar ve biz de aynı şekilde onları destekliyoruz. İş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.