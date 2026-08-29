Erakçi: ABD'deki bazı unsurlar enerji piyasalarını manipüle ediyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, elde edilen istihbarat verilerinin küresel enerji piyasalarını yönlendirmeye yönelik kapsamlı girişimlere işaret ettiğini öne sürdü.

Enerji piyasalarına yönelik girişim iddiası

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ile ABD yönetiminin politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elde ettikleri istihbarat sonuçlarına dikkat çeken Erakçi, enerji piyasalarının manipüle edilmesine yönelik büyük çaplı çabaların tespit edildiğini belirtti.

Erakçi, söz konusu girişimlerin enerji fiyatları üzerinde etkili olmayı hedeflediğini savundu. İranlı Bakan, ABD yönetimi içerisinde bulunan bazı unsurların bu süreçte çeşitli yöntemlerle piyasaları yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Trump'ı savaşta tutmakla suçladı

ABD hükümetindeki bazı unsurların yalnızca enerji fiyatlarını etkilemek ve kişisel çıkar elde etmek için değil, ABD Başkanı Donald Trump'ı kaybedilen bir savaşın içerisinde tutmak amacıyla da medyayı kullandığını savunan Arakçi, bu yöndeki girişimlere ilişkin iddialarda bulundu.

Erakçi ayrıca İsrail yanlısı aktörlerin de savaşın sürdürülmesini destekleyen bir tutum sergilediğini öne sürdü. Bu aktörlerin gerçekçi olmayan ve olumlu tablo çizen değerlendirmeler aracılığıyla savaşı körüklediğini iddia etti.

Ekonomik bedeli ABD halkının ödediğini savundu

Erakçi, söz konusu politikaların ortaya çıkardığı gerçek maliyetin ve olumsuz ekonomik sonuçların ise ABD halkı üzerinde hissedildiğini ifade etti.

Arakçi, enerji piyasalarına yönelik manipülasyon girişimleri ile savaş politikalarının ekonomik etkilerine dikkat çekerek, uygulanan politikaların sonuçlarının doğrudan ABD halkına yansıdığını kaydetti.