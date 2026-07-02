Erakçi: Bölgede kalıcı barış dış müdahale olmadan mümkündür

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlenen toplantıya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, bölgesel barışa ilişkin mesaj yayımladı.

Mesajında, "CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi, güvensizlik mi? Cevap açık." diyen Erakçi, İran silahlı kuvvetlerinin, yabancıların kendilerini dahi koruyamadıklarını ispatladığını belirterek, bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olacağını söyledi.

CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey bir askeri toplantı düzenlemişti.