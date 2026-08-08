Erakçi: Hürmüz konusunda Umman'la anlaşmaya çok yakınız

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Erakçi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz için yeni protokol görüşmesi

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yasal mekanizması ve yönetimi ile boğazdan geçiş güzergahının belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, anlaşmaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nın yasal mekanizması ve yönetimi ile ilgili olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahının belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmeler sürüyor ve bir anlaşmaya çok yakınız. Ancak Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlallerine ilişkin tazminat ödenmesi da dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" ifadelerini kullandı.

İran mevcut güzergahı kabul etmiyor

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda geçmişte uygulanan Trafik Ayrım Düzeni'nin artık Tahran tarafından kabul edilmediğini belirtti. Yeni bir güzergahın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle şu aşamada geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nda geçmişteki Trafik Ayrım Düzeni artık Tahran için kabul edilemez. Yeni bir rotanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle şu anda geçici bir güzergahtan bahsediyoruz. Yeni bir güzergaha ulaşılmadan önce geçici güzergah, ana güzergah için temel olarak değerlendirilecektir." dedi.

Bu kapsamda mevcut haritaların esas alındığını belirten Erakçi, iki ülkenin kara ve deniz kuvvetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni güzergahın belirleneceğini söyledi.

İran'dan ABD'ye mutabakat zaptı suçlaması

Erakçi, mutabakat zaptına yönelik ihlallerin tek tek incelenmesi gerektiğini belirterek, mutabakat zaptını ihlal eden tarafın ABD olduğunu savundu.

Erakçi, İran'ın mutabakat zaptının 5. maddesini uyguladığını ve trafik durumunun bir ay içerisinde normale dönmesinin beklendiğini ifade etti. Erakçi'ye göre bu durum, iki hafta içerisinde gemi trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 60'ına ulaşması anlamına geliyordu.

Erakçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yeni güzergahlar oluşturmak istediğini ve İran'ın boğazdaki yönetim rolünü zayıflatmaya çalıştığını belirterek, "Mutabakat Zaptı'nın ihlali ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.