Erakçi New York'ta konuştu: ABD ve İsrail sivilleri hedef aldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, New York’ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erakçi, saldırılar nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sivil alanların hedef alındığını söyledi

İran medyasında yer alan haberlere göre Erakçi, can kayıpları arasında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğunu belirtti. İranlı Bakan, saldırılarda yalnızca yerleşim bölgelerinin değil, okullar, hastaneler, enerji tesisleri, spor ve kültür kompleksleri ile ulaşım altyapısının da hedef alındığını söyledi.

Erakçi’den uluslararası hukuk vurgusu

Erakçi, İran’ın eski Yüksek Lideri Ali Hamaney ile bazı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin öldürülmesini de değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı, söz konusu saldırıları “açık suçlar ve uluslararası hukukun ihlalleri” olarak nitelendirdi ve bu saldırıların uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller oluşturduğunu savundu.

İran-Hürmüz hattında gerilim sürüyor

Haberde, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere ortak saldırılar düzenlediği belirtildi. İran ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.

Müzakerelerin geleceği belirsiz

18 Haziran’da ABD ve İran’ın, Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. Mutabakat kapsamında nihai bir anlaşmaya ulaşılması için 60 gün boyunca müzakerelerin yürütülmesi planlandı. Bu süre 17 Ağustos’ta sona ererken, son dönemde yükselen gerilim nedeniyle görüşmelerin geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.