Erakçi’den ABD’ye mesaj: “7 günlük plan için birkaç gün içinde yanıt vereceğiz”

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerinin sürdüğünü ve taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti.

Erakçi, İran'ın daha önce Washington'a ilettiği ve “7 günlük plan” olarak adlandırdığı öneriye ilişkin ABD'nin görüşlerini değerlendirdiklerini söyledi. İranlı Bakan, birkaç gün içerisinde Tahran'ın yanıtını ileteceklerini ifade etti.

“Amerikan tarafının görüşlerini değerlendiriyoruz”

İran'ın resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Erakçi, müzakere sürecinin sürdüğünü belirterek taraflar arasındaki iletişimin aracılar üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı. Erakçi, İran'ın kendi önerisini ABD'ye sunduğunu ve Washington'ın görüşlerini de dinlediklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, mevcut aşamada ABD'nin sunduğu görüşlerin değerlendirildiğini ve Tahran'ın yanıtının önümüzdeki birkaç gün içinde iletileceğini söyledi.

7 günlük plan ne öngörüyor?

İran, 25 Eylül'de ABD'ye bir plan sunmuştu. Plana göre Washington'ın belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve normal deniz trafiğinin başlatılması öngörülüyor. İran'ın açıklamasına göre süreç içerisinde nükleer program konusunda müzakerelerin yeniden başlaması da planlanıyor.

Hürmüz Boğazı için takvim

Erakçi'nin daha önce yaptığı açıklamalara göre ABD'nin gerekli adımları atmasının ardından yaklaşık 4 ila 5 günlük bir süreç öngörülüyor. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın altıncı günde yeniden açılması, yedinci günde ise görüşmelerin başlaması planlanıyor. İran, plandaki koşulların yeni olmadığını ve daha önce taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını savunuyor.

ABD'nin görüşleri bekleniyor

İran'ın son açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki mesaj trafiğinin devam ettiğini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'nin müzakere önerilerine verilecek yanıtın arabulucular aracılığıyla iletileceğini açıklamıştı. Bekayi, Tahran'ın savaşın sona erdirilmesi ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin tutumunun net olduğunu belirtmişti.