Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze İHA düşürüldü
Irak'ın Erbil kentindeki ABD üssünün de bulunduğu havalimanı yakınlarında, kimliği belirsiz bir kamikaze İHA hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.