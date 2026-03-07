Erbil’de etkisiz hale getirilen İHA, bir otelin yanına düştü

Erbil’de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir otelin yanına isabet etti.

Saldırının ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri aldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarından da patlama sesleri duyuldu, yapılan açıklamalarda söz konusu patlamaların hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesiyle meydana geldiği kaydedildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü olay yerinden görüntü çekilmemesi uyarısında bulundu.