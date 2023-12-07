Erdoğan Atina'ya giderken Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi jesti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Ankara-Atina arasındaki bu üst temasın yıllar süren gerilimin ardından iki ülke arasında yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina ziyareti öncesi Yunanistan merkezi Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, “Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok” açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde ortak deklarason ve ekonomi, sağlık, eğitim, göç ve turizm de dahil olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre; Yunanistan, Türk vatandaşlarına Türk kıyılarına yakın 10 ada için 7 günlük turist vizesi uygulamasını yeniden başlatmak için Avrupa Birliği Komisyonu’ndan izin aldı. Reuters’a konuşan yetkililer, Yunanistan tarafının iyi niyet göstergesi olarak bu adımın ziyaret sırasında duyurulması bekleniyor.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.