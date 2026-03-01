Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü: Diplomasi en akılcı seçenek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.