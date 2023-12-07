Erdoğan-Miçotakis zirvesi dünya medyasında nasıl yankılandı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki bakanlarla bugün Atina'ya yaptığı ziyaret, iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu nedenle Ankara-Atina zirvesi, dünya medyasında da kendine yer edindi. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis ile biraraya geldi. Taraflardan 'işbirliği' ve 'yapıcı' mesajlar gelirken, görüşmeler dünya medyasına şöyle yansıdı.

Deutsche Welle

"Erdoğan'dan Yunanistan'a ilişkilerde 'yeni dönem' sözü"

Alman yayın kuruluşu DW, "Türk lider Erdoğan, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette tarihi rakibi Yunanistan'a ikili ilişkilere 'kazan-kazan' ile yaklaşma sözü verdi" yazdı.

Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'a 2017'den bu yana ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiği ve Yunan mevkidaşına "İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığına inanıyorum" dediği aktarıldı.

Haberde Ege ve Akdeniz'deki adalara dair uzun süredir devam eden sınır ve toprak anlaşmazlığı sorunlarının yer aldığı, geçen yıllarda Erdoğan'ın Yunanistan'ı işgal ile suçladığı ve işgal edildiğini öne sürdüğü toprakları zorla geri almak ile tehdit ettiğini yazdı.

İki ülkenin de uğraşmak zorunda kaldığı konulardan olan göç sorunundan da bahseden DW, Orta Doğu'dan gelen göçler için Türkiye ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bir geçiş kapısı görevi gördüğünü öne sürdü.

Haberde aynı zamanda Ege ve Akdeniz'deki Yunan adalarına 7 günlük vize verileceğini duyuran Yunan Başbakan Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin ise "Yunanistan'ın, Ankara'nın Avrupa Birliği ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi yönündeki uzun süredir devam eden talebine destek vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kathimerini

"Miçotakis Türkiye ve Yunanistan barış içinde yaşamalı diyor"

Yunan yayın kuruluşu Kathimerini "Merakla beklenen Miçotakis-Erdoğan zirvesi ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmışa benziyor" diye yazdı.

Haberde Başbakan Miçotakis'in "iki ülkeyi birbirinden ayıran yegane şeyin kıta ve deniz sınırları" olduğu ifadeleri yer aldı. Miçotakis aynı zamanda Ankara'ya davet edildiğini ve bahar ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşündüğünü aktardı.

Haberde Erdoğan'ın "Atina ile her yıl üst düzey görüşmeler yapmayı önerdiği" kaydedildi. Erdoğan'ın ayrıca Kıbrıs için "adadaki gerçeklere dayalı" ve bölgenin yararına olacak adil bir çözüm çağrısında bulunduğu aktarıldı.

The Washington Post

"Erdoğan gergin ilişkileri gevşetmek üzere Yunanistan'ı ziyaret etti"

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, "Erdoğan Yunanistan'la gergin ilişkileri gevşetmek için yaptığı ziyaret sayesinde Batılı müttefikleriyle arayı düzeltmeyi umut ediyor" yorumunda bulundu.

Haberde iki NATO ülkesi arasındaki köklü farklılıklara rağmen, Erdoğan tarafından verilen "kazan-kazan" yaklaşımının geniş bir işbirliğine ön ayak olabileceği ifade edildi.

Washington Post'a göre; iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi önemli ve bunun da ötesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Batılı müttefikleri ile olan zorlu ilişkilerinin onarılmasına da yardım edebilir.