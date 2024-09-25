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Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekim ayında Kazan’da yeniden bir araya geleceğini ve BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş’un Rusya’da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

"Genel olarak biz iyi komşuyuz"

Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

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