Erdoğan-Yusuf görüşmesi İngiltere'de kriz yarattı

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Hamza Yusuf’un Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP28) esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşmesi büyük kriz yarattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, SNP yönetimine yönelik mektubunda, Yusuf’un Erdoğan’la Gazze ve başkaca meseleleri görüşmesinin “protokol ihlâli” olduğunu belirtti.

Cameron, Yusuf-Erdoğan görüşmesinin ardından SNP Dışilişkiler Sekreteri Angus Robertson’a ihlâle yönelik daha sert bir yaklaşık benimseyeceğini aktardı.

İlk olarak BBC tarafından haberleştirilen mektuba göre; İskoçya hükümeti, Dışişleri Ofisi’nin Erdoğan’la görüşme öncesinde “yeterli ön bildirimde” bulunacağı konusunda güvence verdi. Fakat bu bilirim gerçekleşmedi.

Protokolün ihlâli halinde...

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Birleşik Krallık’ta ülkenin İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve diğer ülkeler ile ilişkilerinin, dış politikasının düzenlenmesinden sorumlu bakanlık olan işlev görüyor.

Mektupta, “Görüşmede FCDO yetkilisinin bulunmayışı, devredilen hükümet bakanlarının yurtdışı ziyaretlerinde FCDO desteğine ilişkin kılavuzumuzdaki protokollerle uyuşmuyor” ifadesi yer alıyor.

Mektupta yaptırım olarak “bir FCDO yetkilisinin hazır bulunduğu bakanlık toplantılarına yönelik protokolün daha fazla ihlâli halinde, kurumun toplantılarda kolaylaştırıcılık rolü ve lojistik destek sağlama konularında desteğini çekeceği” uyarısı da dikkat çekti.

Birleşik Krallık hükümet sözcüsü, "Böylesi çalkantılı bir dönemde Birleşik Krallık'ın dünya sahnesinde tutarlı bir sesle konuşması her zamankinden daha önemlidir" mesajı verirdi. İskoçya Başbakanlık sözcüsü ise COP28 gibi etkinliklerde zamanlamanın her an değiştiğini ve FCDO temsilcisinin görüşme sırasında başka bir yerde olduğunu belirtti.