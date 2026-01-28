Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sağlanan barışın ülkenin güvenliği açısından temel dayanak olduğunu belirterek, “Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak.” ifadesini kullandı. Paşinyan, tesis edilen barışın en güvenilir güvenlik garantisi olduğunu ifade etti.

Ermenistan ordusunun kuruluşunun 34. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımlayan Paşinyan, ordunun geçmişte zor süreçlerden geçtiğini, çeşitli sınamalar ve güçlüklerle karşı karşıya kaldığını aktardı. Bugün ise savunma kapasitesi artan ve her gün değişen bir orduya sahip olduklarını vurguladı.

Son yıllarda orduya büyük yatırımlar yaptıklarını ve kapsamlı reformları hayata geçirdiklerini kaydeden Paşinyan, Ermenistan ordusunun daha önce hiç sahip olmadığı nitelik ve parametrelere sahip, çok büyük miktarda modern silah ve askeri teçhizat satın aldıklarını bildirdi.

Batılı ortaklar silah satışını iki gerekçeyle reddetti

Paşinyan, 2022’den önce silah ve askeri teçhizat satma potansiyeline sahip Batılı uluslararası ortakların, iki temel gerekçeyle Ermenistan’a satış yapmayı nazikçe reddettiğini ifade etti. Bu gerekçeleri değerlendiren Paşinyan, “Bu silahların Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınmış toprakları dışında konuşlandırılmayacağından emin değillerdi. Bu silahların gizli parametrelerinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) erişilebilir hale gelmeyeceğinden emin değillerdi.” dedi.

KGAÖ üyesi ülkelerin ise Ermenistan’ın güvenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmediğini savunan Paşinyan, bedeli önceden Ermenistan tarafından ödenmiş yüz milyonlarca dolarlık silah ve teçhizatın tedarikinin de reddedildiğini belirtti. Paşinyan, bu durumun Ermenistan için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ve devletliğin ortadan kaldırılmasına, egemenliğin sıfırlanmasına yönelik bir karar alındığının açık olduğunu söyledi.

Bu “ölümcül tehlike”nin, Azerbaycan ile Ermenistan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımasıyla ve Ermenistan’ın KGAÖ üyeliğini dondurmasıyla aşıldığını belirten Paşinyan, izlenen stratejinin tutarlı biçimde sürdürüleceğini vurguladı. Ermenistan ordusunun, uluslararası alanda tanınmış 29 bin 743 kilometrekarelik toprakların savunması dışında bir görevi olmadığını ve olmayacağını ifade eden Paşinyan, uluslararası anlaşmalar temelinde barışı koruma misyonlarına katılımın bu durumun istisnası olduğunu kaydetti.

Toprak ihtilaflarının Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışmalarıyla çözüleceğini belirten Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edildiğini ve barıştan daha güvenilir bir güvenlik garantisi bulunmadığını söyledi. Paşinyan, bu en güvenilir güvenlik garantisini güçlendireceklerini ifade etti.