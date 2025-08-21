  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum
Takip Et

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını belirterek, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum
Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ermenistan, savunma harcamalarını artırmayacak

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildiRusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildiDünya
Romanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndüRomanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndüDünya
“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Ekonomi
Suriye'ye pasaport ile geçişler 14 yıl sonra tekrar başladıSuriye'ye pasaport ile geçişler 14 yıl sonra tekrar başladıGündem
Dünya
Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Saldırmadan zafer imkansız
Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Saldırmadan zafer imkansız
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve F-35 konusundaki tutum değişmedi
Türkiye ve F-35 konusundaki tutum değişmedi
İran, ABD’nin Venezuela’ya yönelik tehditlerini kınadı
İran, ABD’nin Venezuela’ya yönelik tehditlerini kınadı
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır