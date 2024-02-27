Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacak.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacak.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Bakan Mirzoyan, 1-3 Mart'ta yapılacak foruma iştirak edecek.
Mirzoyan'ın ADF 2024'e katılacağına dair bilgi, forumun internet sayfasında da yer aldı.
Bakan Mirzoyan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı"olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye de katılmıştı.