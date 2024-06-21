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Ermenistan, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı

Ermenistan, Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ermenistan, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı kaydedilen açıklamada, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

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