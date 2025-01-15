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Ermenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldı

Ermenistan, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Haber Merkezi
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Ermenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldı
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Rusya'nın 'All-Russia' adlı devlet televizyonunda 12 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan ve Ermenistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne karşı yapay olarak üretilen söylemlerin dile getirildiği 'Haftalık Haberler' programıyla ilgili olarak Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus Büyükelçi'ye konuyla ilgili protesto notası verildiği kaydedildi.

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