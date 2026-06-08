Ermenistan seçimlerinde ilk sonuçlar: Paşinyan yarışı önde götürüyor

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan parlamento seçimlerinde 216 sandıktan gelen seçim sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 4,11'i açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların 55,22'sini alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi'ni, yüzde 22,02 ile iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 8,36 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı takip ediyor.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Bu arada ülkede yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi. Buna göre, 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Ermenistan'da seçimler

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.