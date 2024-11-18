  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ermenistan'da 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti
Takip Et

Ermenistan'da 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın "yönetimde değişikliğe gideceği" yönündeki açıklamasının ardından 2 bakan ile 4 komite ve konsey başkanı istifasını sundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ermenistan'da 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti
Takip Et

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan'ın Bakanlar Kurulunda yapmayı düşündüğü değişiklikler öncesinde bugün 2'si bakan 6 üst düzey yetkili istifa etti.

İçişleri Bakanı Vahe Ghazaryan, Bölgesel Yönetimler ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ın yanı sıra Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Karen Andreasyan, Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Sasun Haçatryan'ın istifalarını sunduğu belirtildi.

Başbakan Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bu istifaları kendisinin talep ettiğini ancak bu isteğin "kişisel nedenlerden değil sistem değişikliği" kaynaklı olduğunu kaydederek, görevlerinden ayrılanlara hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Paşinyan'ın bugün Vatikan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret dönüşünde istifaları kabul etmesi ve görevlerinden ayrılanların yerine yeni atamalar yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 15 Kasım'da başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin çalışmalarından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etmiş, bu konuda "sabrının taştığını" dile getirerek yeni kararlar alacağını açıklamıştı.

Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble cezaRusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble cezaDünya

 

‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2,7 milyar lira destek‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2,7 milyar lira destekEkonomi

 

Dünya
İngiltere'den İran'a ait havayolu ve gemicilik şirketlerine yaptırım kararı
İngiltere'den İran'a ait havayolu ve gemicilik şirketlerine yaptırım kararı
AB'den İran'a yaptırım: Füze ve İHA bileşenleri ihracatına yasak getirdi
AB'den İran'a yaptırım: Füze ve İHA bileşenleri ihracatına yasak getirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 409 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 409 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi
Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza
Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza
Almanya: Gazze'ye insani yardım girişine mazeret yok
Almanya: Gazze'ye insani yardım girişine mazeret yok
BM Genel Sekreteri Guterres: G20 ülkeleri, küresel sorunların çözümüne öncülük etmeli
BM Genel Sekreteri Guterres: G20 ülkeleri, küresel sorunların çözümüne öncülük etmeli