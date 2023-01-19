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Ermenistan'da askeri birlikte yangın

Ermenistan'da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

 