Ermenistan’da Paşinyan yeniden kazandı: Türkiye için "nihai atılım" çağrısı

Ermenistan’da 7 Haziran’da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ediyor.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı güncel verilere göre, ülke genelinde kurulan 2 bin 5 sandığın 1964’ündeki oylar sayıldı. Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, 700 bin 818 oyla yüzde 49,93’e ulaştı.

İş insanı Samvel Karapetyan’ın liderliğindeki Güçlü Ermenistan ittifakı 327 bin 532 oy ve yüzde 23,33’lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 9,89 oy aldı.

Kesin sonuçların, sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Paşinyan: Hükümeti tek başımıza kuracağız

Başbakan Paşinyan, seçimlerin ardından düzenlediği basın toplantısında partisinin seçimi kazandığını ve yeni hükümeti koalisyon ortağı olmadan kuracağını açıkladı.

Oksijen'in derlediği habere göre sonuçları “tarihi bir zafer” olarak nitelendiren Paşinyan, Sivil Sözleşme Partisinin 2021 seçimlerine kıyasla daha fazla seçmenin desteğini aldığını belirterek bunun kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Paşinyan, seçim sonucunu Ermenistan halkının devletin bağımsızlığına, istikrara ve barış politikasına verdiği destek olarak değerlendirdi.

Türkiye’ye sınırın açılması çağrısı

Seçimlerin ardından Türkiye ve Azerbaycan’a ilişkin mesajlar da veren Paşinyan, Ermenistan halkının barış, bölgesel kalkınma ve işbirliği yönünde irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir süreç yürütüldüğünü vurgulayan Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Türkiye ile “çok iyi bir dinamik” yakalandığını belirterek nihai atılımın gerçekleştirilmesi için bu ivmenin korunması gerektiğini dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşması vurgusu

Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen normalleşme sürecine ilişkin olarak da iki ülke arasındaki barışın kurumsallaştırılması gerektiğini söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında daha önce parafe edilen barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirten Paşinyan, bölgesel ulaşım ve ticaret bağlantılarının geliştirilmesinin Güney Kafkasya’yı çıkmaz sokak olmaktan çıkararak kavşak noktası haline getireceğini ifade etti.

Katılım oranı yüzde 58,97

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonuna göre seçimlerde kayıtlı 2 milyon 503 bin 976 seçmenden 1 milyon 476 bin 597’si sandık başına gitti. Katılım oranı yüzde 58,97 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde 16 parti ve 2 ittifak olmak üzere toplam 18 siyasi oluşum yarıştı.

Ermenistan’da 2018 ve 2021’de yapılan erken seçimlerin ardından 2017’den bu yana ilk kez olağan parlamento seçimi düzenlendi.

Seçim sonuçları, Ermenistan’ın Azerbaycan ile yürüttüğü barış süreci, Türkiye ile normalleşme adımları ve ülkenin Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki dış politika dengesi bakımından önem taşıyor.