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Ermenistan'da, ülkenin AB'ye katılımıyla ilgili yasa onaylandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ülkenin AB'ye katılımıyla ilgili yasayı onayladığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Ermenistan'da, ülkenin AB'ye katılımıyla ilgili yasa onaylandı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımıyla ilgili yasayı onayladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Haçaturyan'ın, ülkenin AB'ye katılımıyla ilgili yasayı onayladığı bildirildi.

Ermenistan Parlamentosu, 26 Mart'ta "Ermenistan'ın AB'ye katılımının başlangıcına yönelik yasa tasarısı"nı oy çokluğuyla kabul etmişti.

Başbakan Nikol Paşinyan, kabul edilen yasanın, Ermenistan'ın AB'ye katılım sürecinin otomatik olarak başlatıldığı anlamına gelmediğini, bu konunun referandum gerektirdiğini belirtmişti.

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