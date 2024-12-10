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Esad kaç milyar dolar kaçırdı? Yanında götürdüğü servet ortaya çıktı

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl sonra sona ermesiyle Beşşar Esad, Rusya’ya sığınmıştı. Esad’ın ülkeyi terk ederken yanında götürdüğü milyarlarca dolarlık servet de gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi
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Esad kaç milyar dolar kaçırdı? Yanında götürdüğü servet ortaya çıktı
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Suriye'de 27 Kasım 2024 itibarıyla 21. yüzyılın en kritik olaylarından biri gerçekleşti. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, Suriye Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarını sona erdirdi.

2011'de başlayan iç savaş boyunca halkına karşı katliamlara imza atan rejim nihayet yıkıldı. Rusya’ya sığınan Beşar Esad’in ülkeyi terk ederken yanında götürdüğü servet ise dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Son düşüş öncesi büyük vurgun

Esad’ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye, “Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı. Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam’a getirdi” dedi.

Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.

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