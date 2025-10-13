Esad, Moskova'da zehirlendi mi? Rusya'dan iddialara yanıt
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de geçen yıl devrilen Beşar Esad'ın Moskova'da zehirlendiği yönündeki iddiaya, "Esad'ın başkentimizde hayatını sürdürülmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok" cevabını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Arap ülkeleri gazetecileriyle bir araya geldi.
Suriye'de geçen yıl devrilen Beşar Esad'ın Moskova'da zehirlendiği yönündeki iddiayı yanıt veren Lavrov, Esad ve ailesine insani nedenlerle sığınma sağladıklarını belirterek, "Esad'ın başkentimizde hayatını sürdürülmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.
