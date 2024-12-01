Esad rejimi Suriye'nin kuzeyini vurdu! Bombalama anı canlı yayına yansıdı
Beşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib şehir merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil de yaralandı. Bombalama anında bir muhabir canlı yayındaydı.
Muhaliflere ait bir uçak gözlemevinden alınan bilgilere göre, Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkezine en az 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
Bombalama anı kameraya yansıdı
Diğer taraftan, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısı kameralara yansıdı. Saldırı sırasında Al Arabia kamerası kayıttaydı.