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Esad rejimi Suriye'nin kuzeyini vurdu! Bombalama anı canlı yayına yansıdı

Beşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib şehir merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil de yaralandı. Bombalama anında bir muhabir canlı yayındaydı.

Haber Merkezi
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Esad rejimi Suriye'nin kuzeyini vurdu! Bombalama anı canlı yayına yansıdı
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Muhaliflere ait bir uçak gözlemevinden alınan bilgilere göre, Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkezine en az 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Bombalama anı kameraya yansıdı

Diğer taraftan, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısı kameralara yansıdı. Saldırı sırasında Al Arabia kamerası kayıttaydı.

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