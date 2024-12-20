Esad, son günlerinde ne yaptı? Kardeşinin bile haberi yoktu, kaçarken yanında iki kişi vardı

Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntılarını anlattı.

Muhalifler saldırı başlattığında Moskova'daydı

Habere göre Esad, oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunduğu sırada muhalif güçler 27 Kasım'da sürpriz bir saldırı başlattı.

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Esad, oğlunun törenine katılmadı. Bunun yerine Moskova'daki otel odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

Moskova'ya gitmeden önce Hmeymim hava üssüne kaçtı

Muhaliflerin Halep'i ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Esad, Moskova'dan Şam'a dönmek üzere uçaktaydı.

Halep'in düşmesinin ardından Esad'ın Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiği bildirildi.

Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemeler 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadı.

Al Majalla'ya göre eski başkan Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.

Kardeşi Mahir'e bile haber verilmedi

Esad'ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği öne sürüldü.

BAE'den mali yardım istedi

Şam'a dönen Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti. Esad'ın Irak'ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği iddia edildi.

Habere göre ABD, Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

Esad'dan yetkililere "Rus desteği yolda" mesajı

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken, Mezze askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı belirtildi.

Şam düşmeden bir gün önce 7 Aralık'ta, Esad'ın medya ofisi başkanlık sarayında yapması için bir konuşma hazırladı.

Habere göre aynı gün Esad, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Esad, danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını söyledi.

Kaçarken yanına iki kişiyi aldı

Ancak habere göre 7 Aralık akşamı Esad, Rus yetkililerden bir telefon aldı.

Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını tavsiye etti.

Esad, 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı. O isimler; Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'di.

Eşi ve çocukları yurt dışındaydı

Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçtılar ve oradan da Moskova'ya uçtular. Esad'ın eşi ve çocukları zaten yurt dışındaydı.

Savaşmak için kalmak istedi ama Rusya izin vermedi

Esad, pazartesi günü sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı ve “savaşmak” için Suriye'de kalmak istediğini ancak Rusya tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Kaçtıktan sonra bir hafta boyunca neden sessiz kaldı?

Al Majalla'ya göre Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni geride bıraktığı yardımcılarının Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesiydi.