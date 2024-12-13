Esad sonrası ilk! Suriyeliler Şam'daki Emevi Camii'ne akın etti

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazı​ başkent Şam​'daki tarihi Emevi Camii'de kılındı. Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma namazı için Emevi Camii'ye akın etti.

Camide toplanan kalabalık tekbirlerle cuma namazını bekledi. Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Namlularda kurşun yerine gül var

Suriye'de muhaliflerin 63 yıllık Esad rejimini devirmesinden sonra kılınacak ilk cuma namazında muhaliflerin silahlarının ucunda gül olduğu görüldü. Huzurun tekrar hakim olmaya başladığı ülkede muhalifler, silahlarının namlularına taktıkları güllerle yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar veriyorlar. Ülkede artık savaşın değil barışın hakim olacağı belirtiliyor.

Emevi camii'nin önemi

İslamiyet'in ilk dönemlerinden kalma bir yapı olan cami, Emeviler döneminde Halife 1. Velid tarafından inşa edildi. İslam tarihinde inşa edilmiş en eski ve en büyük camilerden biri.

Peygamber Hazreti Yahya’ya (Vaftizci Yahya) ait olduğu söylenen kabir, cami içinde bulunuyor. İslamiyet ve Hristiyanlıkta Peygamber olarak kabul edilen Hazreti Yahya’nın naaşının bir kısmının bulunduğuna inanılan bir türbe var. Bu yüzden cami hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir ziyaret noktası. Ayrıca Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en önemli ibadet ve ziyaret yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.