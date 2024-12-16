Esad, Suriye'nin 2 ton parasını uçakla Rusya'ya taşıdı

Suriye’den kaçarak Moskova’ya sığınan Beşar Esad’ın, 2018 ve 2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası’ndan çıkan 250 milyon dolarlık nakit parayı Rusya’ya gönderdiği ortaya çıktı.



FT’nin haberine göre, Suriye’nin döviz sıkıntısı içinde olduğu 2018 ve 2019 yıllarında Esad rejimi, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki toplamı 250 milyon dolar olan 100 dolarlık ve 500 euroluk banknotları Şam’dan Moskova’ya uçakla taşıttı. Suriye’den gönderilen nakdin, Rus bankalarına yatırıldığını gösteren belgeler tespit edildi.



Esad’ın Rusya’ya nakit kaçırdığı dönemde akrabalarının da Rusya’da gizlice varlık satın aldığı öğrenildi.



Suriye’de rejim karşıtı muhalifler ve Batılı devletler, Esad rejimini Suriye’nin zenginliklerini yağmalamakla ve savaşı finanse etmek ve kendini zenginleştirmek için suç faaliyetlerine yönelmekle suçluyordu.

Paranın aktığı dönem Rusya'nın askeri desteği arttı

Habere göre, Rusya’ya gönderilen nakit parayla aynı dönemde iç savaşta Suriye, Rusya’nın askeri desteğine bağımlı hale gelmiş, Rus paralı asker grubu Wagner savaşta devreye girmişti. Aynı dönem, Esad ailesi de Rusya’da lüks gayrimenkuller satın almaya başlamıştı.

2 ton ağırlığında banknotlardan oluşan yüklü para transferinin Mayıs 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldığı tespit edildi. Import Genius sitesinde Rusya’nın ticaret kayıtları 2012’de başlarken, Suriye Merkez Bankası ve Rus bankaları arasında 2018 arasında nakit transferi yapılmadığı görülüyor.



Suriye Merkez Bankası verileri üzerine bilgisi olan bir kişi, 2018 yılında ülkedeki döviz miktarının “neredeyse hiç” durumunda olduğunu ancak yaptırımlar nedeniyle Merkez Bankası’nın ödemeleri nakit yapmak zorunda kaldığını söyledi. Kaynak, Merkez Bankası’nın kalan nakitle Rusya’dan buğday aldığın ve baskı ve ‘savunma’ harcamaları için harcadığını söyledi.