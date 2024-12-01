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Esad: Terörizm ancak güç dilinden anlar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve İdlib’de hakimiyet kuran Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve müttefik grupları güç kullanarak yeneceklerini belirterek “Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Esad: Terörizm ancak güç dilinden anlar
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep’in büyük bir kısmıyla İdlib’in genelinde hakimiyeti sağlayan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki grupları "güç kullanarak yeneceklerini" söyledi. Suriye'nin resmi devlet medyasının aktardığına göre, Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, “Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" ifadelerini kullandı. 

İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esad ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm teröristlere ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verilmişti. 

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