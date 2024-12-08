Esad'ın lüks araçlarına el konuldu, sarayı yağmalandı!
Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ı kontrol altına almasıyla birlikte Beşar Esad rejimi sona erdi. Ülkeden kaçtığı bildirilen Esad’ın garajında bulunan lüks araçlara el konuldu.
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı silahlı gruplar, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmeyle birlikte Beşar Esad hükümeti resmen düştü.
Köşkü yağmalandı
Esad rejiminin çöküşünün ardından cihatçı gruplar, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı sarayına girdi ve resimlerini indirdi. Ardından halk tarafından saray yağmalandı. Yağmalama sırasında vatandaşların halıdan giysiye, tabaklardan çeşitli eşyalara kadar birçok eşyayı aldığı görüldü.
Lüks araçlar böyle görüntülendi
Ülkeden kaçtığı belirtilen Beşar Esad’ın garajında bulunan lüks araçlara ise el konuldu. Bu durum, rejimin çöküşü sonrası bölgede yaşanan karmaşanın boyutunu gözler önüne serdi.