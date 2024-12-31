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Esad'ın yakınlarına Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğinde sahte pasaport verilmedi

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Duğman, Lübnan'da yargılanan Esad ailesinden iki kişiye verilen sahte pasaportların büyükelçilikten çıkarılmadığını belirtti.

AA
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Esad'ın yakınlarına Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğinde sahte pasaport verilmedi
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Duğman, elçiliğin Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana pasaport vermediğini ifade etti.

Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkati çeken Duğman, Beşşar Esad'ın kuzeninin eşi ve kızındaki sahte pasaportların Halep'te basıldığını söyledi.

Beşşar Esad'ın kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esad, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Huzeym ve Şems Esad'ın dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini söylemişti.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Esad'ın yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya almıştı.

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