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Esed rejimi ile muhalifler arasında çatışma: İranlı general öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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Esed rejimi ile muhalifler arasında çatışma: İranlı general öldürüldü
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Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Rejim karşıtı gruplar 39 köyü ele geçirdi

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.

Rejim karşıtı gruplar, çatışmalarda Esed rejiminin kontrolündeki toplam 39 köyü ele geçirdi.

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