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Esir takası anlaşmasında yeni gelişme! Hamas duyurdu

Hamas, ara bulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmaya dair engelleri kaldırma sözü vermesinin ardından esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Esir takası anlaşmasında yeni gelişme! Hamas duyurdu
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Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan esir takasının iptal edildiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce alındığı ve bu sayede arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes maddelerine uymasını sağlamak için baskı yapma fırsatı verildiği ifade edilmişti.

Tüm esirler cumartesi günü serbest bırakılacak

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kıyamet kopar" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

"Ateşkes anlaşmasının bozulmasını istemiyoruz"

Son olarak Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Biz ateşkes anlaşmasının bozulmasını istemiyoruz. Anlaşmanın uygulanması ve işgalci İsrail'in tam bağlılık göstermesi konusunda istekliyiz.Trump ve Netanyahu'nun kullandığı tehdit ve korkutma dili ateşkes anlaşmasının uygulanmasına hizmet etmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Hamas kanadından gelen yeni açıklamayla takasın gerçekleşeceği bildirildi.

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmayla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

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