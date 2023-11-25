Esir takası ikinci gününde ertelendi

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.