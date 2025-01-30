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Esir takasında üçüncü tur: Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ofer Cezaevi'nden ayrıldı

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı.

AA
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Esir takasında üçüncü tur: Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ofer Cezaevi'nden ayrıldı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi.

Filistinli esirler burada Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

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