Esir takasının ikinci turu yarın! Hamas, serbest bırakılacak 4 İsrailli askerin isimlerini açıkladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ikinci turunda, 25 Ocak'ta serbest bırakılacak 4 İsrailli kadın askerin ismi duyuruldu.

Serbest bırakılacak esirlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag isimli kadın askerler olduğu bildirildi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, esir takasının ikinci turunda serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve kendilerinin cevabının daha sonra bildireceği kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatına göre, Gazze'den bırakılan her sivil İsrailli esir için İsrail'in hapishanelerden 30 Filistinli esiri bırakması, serbest bırakılan İsrailli esir asker olursa, bunun karşılığında İsrail'in 50 Filistinli esiri serbest bırakması gerekiyor.

Bu kapsamda, İsrail'in 25 Ocak'ta gerçekleşecek esir takasında hapishanelerden 200 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşması ve karşılıklı esir takasının 42 günlük birinci aşamasında, Gazze Şeridindeki İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.