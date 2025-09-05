  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Eski ABD Başkanı Joe Biden ameliyat oldu
Takip Et

Eski ABD Başkanı Joe Biden ameliyat oldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski ABD Başkanı Joe Biden ameliyat oldu
Takip Et

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi.

CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

Biden'a mayıs ayında, kemiklerine yayıldığı belirtilen bir prostat kanseri teşhisi de konmuştu.

20 Kasım 1942 doğumlu Biden, 2021-2025 yıllarında ABD'nin 46. Başkanı olarak görev yapmıştı.

Bakan Bayraktar: Güneş ve rüzgar enerjisi için kapasite tahsisi yarışması yapılacakBakan Bayraktar: Güneş ve rüzgar enerjisi için kapasite tahsisi yarışması yapılacakEnerji
Bakan Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Revizyon yapmayı planlıyoruzBakan Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Revizyon yapmayı planlıyoruzEğitim
Dünya
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!