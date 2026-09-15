Eski ABD Başkanı Obama, yapay zekaya yönelik yasal düzenleme çağrısında bulundu

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ABD'de yapay zeka temelli teknolojilerin gelişim hızına ilişkin kamuoyu endişesinin artması ve sektör liderlerinin yavaşlama çağrısında bulunmasının ardından bu teknolojiyi denetleme önerileri gündemdeki yerini koruyor.

Eski ABD Başkanı Obama, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetlerin daha fazla adım atması gerektiğini belirtti.

Yapay zekanın gelişiminin tamamen durdurulamayacağına işaret eden Obama, "Yapay zekayı kutuya tıkmamız mümkün değil ancak gelişimini ve kullanımının nasıl olacağını birlikte belirleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Obama, hükümetlere yapay zekaya yönelik somut düzenlemeler ve yasalar hazırlaması için çağrıda bulundu.

Kamala Harris'ten Kongre'ye çağrı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de açıklamasında, yapay zeka modellerinin "endişe verici bir hızla" geliştiğini vurguladı.

Yapay zekanın kamu yararına hizmet etmesini sağlamak için gelişim hızının yavaşlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Harris, ABD Kongresini, yapay zekayı denetleyecek federal bir kurum oluşturulması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye çağırdı.

Anthropic CEO'sundan yapay zeka gelişimini yavaşlatma önerisi

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, firmadaki araştırmacı Jacob Coxon'ın yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranılmadığı gerekçesiyle istifasının ardından internet sitesinde makale yayımlamıştı.

Amodei, yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesinin, sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini zora sokabileceği uyarısını yaparak, bu teknolojinin gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılması önerisinde bulunmuştu.

Yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi gerektiğine dikkati çeken Amodei'ye, Elon Musk destek vermiş, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da öneriye katıldığını ve bağımsız değerlendirme konusunda aynı adımı atacağını kaydetmişti.