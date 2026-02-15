Eski ABD Başkanı Obama'dan dikkat çeken açıklama: Uzaylılar gerçek

Barack Obama, katıldığı bir podcast programında uzaylılarla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Brian Tyler Cohen’in podcastine konuk olan Obama’ya, “Bir ABD başkanına soru sorma fırsatı sık gelmiyor. Uzaylılar gerçek mi?” sorusu yöneltildi.

“Onlar gerçek, ancak ben onları görmedim"

Obama ise soruya, “Onlar gerçek, ancak ben onları görmedim ve bir yerde tutulduklarını da bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Podcast'in sunucusu Cohen, Obama'ya komplo teorilerine sıkça konu olan 51. Bölge'yi de sordu. Obama, 51. bölge için “Eğer ortada devasa bir komplo yoksa ve bunu ABD Başkanından gizlemedilerse, yeraltında bir tesis yok” dedi.

“Uzaylılar nerede?”

Podcast'in sunucusu Cohen, eski ABD Başkanı Obama'ya bu kez “Başkan olduğunuzda ilk olarak hangi sorunun cevabını almak istediniz?” diye sorunca Obama “Uzaylılar nerede?” yanıtını verdi. Cohen'in soruyu tekrarlayarak sorması üzerine Obama gülerek tepki verdi.

"Trump'ın videosu utanç verici bir palyaço gösterisi"

Obama, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden videoyu da podcastte eleştirdi. Obama videoyu "utanç verici bir palyaço gösterisi" olarak tanımladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayınlanan ırkçı videoya değinerek, bir zamanlar kamu görevlilerinde olan "utanç" ve "nezaket"in artık kaybolduğunu söyledi.

Olay yaratan videoda Obama ve eşi Michelle'in maymun olarak tasvir edildiği bir bölüm yer alıyordu ve bu durum Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden geniş çaplı eleştiriler aldı. Beyaz Saray başlangıçta videoyu savunarak ve tepkileri "sahte öfke" olarak nitelendirse de paylaşım daha sonra bir çalışanın işgüzarlığı olarak nitelendirildi ve silindi.

Cumhuriyetçi senatörler arasında tek siyahi olan Senatör Tim Scott, bunu "Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" olarak nitelendirdi. Trump, gazetecilere videonun Obamaları gösteren kısmını "görmediğini" söylemiş, özür dilemeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda gazetecilere "Bir hata yapmadım" demişti.