Eski ABD Başkanı Trump: Karara itiraz edeceğiz

Dava sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz" ifadesini kullanan Trump, ""Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu" dedi.

Trump düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Faşist bir devlette yaşıyoruz. Hapis yatmam bekleniyor. Benim dışımda herkesi hedef alabilirler.

Tamamen yasal olan bir gizlilik anlaşmasına göre birine para ödedim.

Kamuoyu yoklamalarında benim önde olduğumu gördüklerinde bana karşı bu davayı açtılar.

İki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından susturuluyorum."

'Sus Payı' davası

Trump’ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7’si erkek 12 kişilik jüri heyeti, “sus payı” davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump’a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.