Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybetti

ABD'de iki farklı başkanın kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı ve dışişleri bakanı olarak görev yapan, ülkenin dış politikasına şekil veren ve tartışmalara yol açan bir Nobel Barış Ödülü kazanmış olan Henry Kissinger dün 100 yaşında hayatını kaybetti.

Jeopolitik danışmanlık şirketi Kissinger Associates tarafından yapılan açıklamaya göre, Kissinger Connecticut'taki evinde hayatını kaybetti. Açıklamada ölüm nedeninden bahsedilmedi.

Tartışmalı pozisyonu manşetlere yansıdı

Kissinger’ın tartışmalı karakteri ABD medyasında atılan manşetlere de yansıdı. Rolling Stone dergisi “Amerikanın yönetici sınıfının sevdiği savaş suçlusu Henri Kissinger sonunda öldü” başlığıyla dikkat çekti. CNN yayın kuruluşu ise “ABD dış politikasının hakim ve kutuplaştırıcı gücü Hennry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti” başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Washington Post’un başlık tercihi ise şöyle: “İki başkan yönetiminde dünya meselelerini şekillendiren Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti.” CNBC de “Yüce Amerikan diplomatı” ifadesini kullandı. The Intercept ise Kissinger’ın savaş suçlu olarak nitelendirilmesine atıfla “Milyonlarca ölümden sorumlu diplomat Hennry Kissenger 100 yaşında öldü” başlığını attı.

Henry Kissinger kimdir?

Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.

Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.