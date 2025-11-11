Eski Almanya Başbakanı Merkel’e İsrail’den fahri doktora unvanı

Weizmann Enstitüsü, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e “küresel diplomasi ve uluslararası iş birliklerine yaptığı katkılar” gerekçesiyle ödül verdi. Enstitü tarafından yapılan açıklamada, Merkel’in İsrail’e gösterdiği dayanışma ve dostluğun yanı sıra antisemitizmle kararlı mücadelesine dikkat çekildi. Merkel’in başbakanlık döneminde Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendiği ve askeri yardımların arttığı ifade edildi. Ayrıca, eski liderin Euro krizi sürecinde Avrupa ekonomisinin istikrar kazanmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Bilim merkezi ve burs programı

Tel Aviv’in güneyindeki Rehovot kentinde yer alan Weizmann Enstitüsü, dünyanın önde gelen bilim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Merkel’in 2021 yılında İsrail’e yaptığı veda ziyareti sırasında, enstitü onun adına bir burs programı başlatmıştı. Merkel, “İsrail’in güvenliği Almanya’nın devlet politikasıdır” sözleriyle de tanınıyor.

Enstitü saldırıda zarar görmüştü

Weizmann Enstitüsü, geçtiğimiz haziran ayında İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında iki İran füzesiyle hedef alınmıştı. Kampüsteki 112 binadan 65’inin araştırma binası olduğu, saldırı sonucu ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Zararın, bilimsel çalışmaların yok olması da dahil olmak üzere yaklaşık 530 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Merkel’in programı netleşmedi

Merkel’in İsrail ziyareti kapsamındaki diğer programlarına ilişkin detay paylaşılmadı. Eski başbakanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz netleşmedi. Ziyaret nedeniyle Merkel’in, Salı günü düzenlenecek Başbakan Friedrich Merz’in 70. doğum günü kutlamasına katılamayacağı bildirildi.