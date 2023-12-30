Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha'ya "ev hapsi" cezası

Mahkeme bugünkü duruşmada Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı'nın (SPAK) eski Başbakan Sali Berisha hakkında daha önce verilen "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önlemlerinin ev hapsi cezasına dönüştürülmesine hükmetti.

Karara ilişkin itiraz, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesi'ne yapılabilecek. Berisha duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Eski Başbakan Berisha hakkındaki dava

GJKKO, 20 Ekim’de eski Başbakan Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" vermişti, ancak Berisha bu talebe uymamıştı. Mahkeme, Berisha’nın damadı Jamarber Malltezi için yolsuzluk ve para aklama suçundan önce gözaltı, ardından da ev hapsi kararı vermişti.

SPAK ise bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani Futbol Kulübü" ve "Partizani Spor Kulübü'nün" saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.

SPAK 12 Aralık’ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması/ev hapsi" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı göndermişti. Talep 21 Aralık’ta Meclis'te onaylanmıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu. 25 Nisan 2021’de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.