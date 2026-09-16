Eski bir bisküvi kutusundan servet çıktı: Değeri 113 bin sterlinden fazla...

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Yıllarca saklanan kutu servet çıktı

Kadının merhum eşinin, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Ancak eşinin bu birikimden yıllar boyunca kimseye söz etmediği belirtildi.

Yaklaşık 50 yıl boyunca saklanan bisküvi kutusundan toplam 62 altın sikke çıktı.

Kutudan 41 Krugerrand ve 21 sovereign çıktı

Uzmanların incelemesiyle kutuda, Güney Afrika’ya ait 41 adet altın Krugerrand ile 21 adet İngiliz altın sovereign bulunduğu belirlendi.

Sikkelerin özel ambalajlarında ve orijinal faturalarıyla birlikte saklandığı tespit edildi.

Ağır bisküvi kutusu dikkat çekti

Olay, Penzance’daki Lay’s Auctioneers çalışanlarının evdeki eşyaları incelemesi sırasında ortaya çıktı.

Müzayedeci David Lay, atölyede oldukça ağır bir bisküvi kutusunun dikkatini çektiğini söyledi. Kutunun açılmasıyla birlikte içindeki altınların gerçek değeri de ortaya çıktı.

Altınlar açık artırmada satıldı

Açık artırmada 41 Krugerrand yaklaşık 100 bin sterline alıcı bulurken, 21 İngiliz sovereign toplam 13 bin sterline satıldı.

Böylece kutudan çıkan altınların toplam satış değeri 113 bin sterlini aştı.

1975’te altına yatırım yapmış

Yapılan incelemelere göre yatırımcı, 1975 yılında her bir altın sikke için yaklaşık 70 ila 80 sterlin ödedi.

O dönemde yüksek enflasyon ve borsaya ilişkin endişelerin, yatırımcının altını güvenli liman olarak tercih etmesinde etkili olduğu belirtildi.

Serveti yarım asır sonra ortaya çıktı

Yaklaşık 50 yıl boyunca eski bir bisküvi kutusunda saklanan altınlar, sahibinin ölümünün ardından yapılan ev temizliği sırasında tesadüfen bulundu.

Yıllar önce yapılan yatırımın değeri, aradan geçen yaklaşık yarım asır sonunda açık artırmada 113 bin sterlini aşarak dikkat çekici bir servete dönüştü.